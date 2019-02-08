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  • 08.02.2019
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umut verdi

Göksel umut verdi
Şarkıcı , yeni parçası 'Bu Da Geçecek'in klibi için önceki gün kamera karşısına geçip renkli görüntüler sergiledi.
Göksel'in yeni şarkısı Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının sözü ve müziği Göksel ile 'e ait

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