Göksel umut verdi

Şarkıcı Göksel, yeni parçası 'Bu Da Geçecek'in klibi için önceki gün kamera karşısına geçip renkli görüntüler sergiledi.
Göksel'in yeni şarkısı Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının sözü ve müziği Göksel ile Mabel Matiz'e ait
Göksel'in yeni şarkısı Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının sözü ve müziği Göksel ile Mabel Matiz'e ait
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