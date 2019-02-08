Aşkları iki yıl önce dizi setinde başlayan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın kaçışı sona erdi. İkili, önceki akşam oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay'ın Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'daki düğününe birlikte katıldı. Aşkları bir dargın bir barışık süren ünlü çift, gecede mutluluk pozları verdi. Ekim 2018'de üçüncü kez ayrılan Ulusoy ile Sarışın'ın yeniden barışması dostlarını sevindirdi.

DARISI BAŞINIZA…

Barışma sonrası ilk kez bir arada görüntülenen ünlü çiftin, dostları Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un da yer aldığı bu karesi sosyal medyaya damga vurdu. Düğünde dostlarıyla eğlenen ikiliye takipçilerinden "Darısı sizin başınıza" yorumu geldi. Ulusoy, gece boyunca da Kıvanç Tatlıtuğ ile karşılıklı göbek atıp horon tepti. İki yılda Duygu Sarışın'la üç kez yollarını ayırıp yeniden bir araya gelen Ulusoy'un düğündeki neşeli halleri de "Barışma yaramış" dedirtti.



İkilinin barıştıktan sonra birlikte verdiği ilk poz sosyal medyaya damga vurdu.