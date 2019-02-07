Brezilyalı futbolcu Neymar, 27. yaşını Paris'te verdiği partiyle kutladı. Partisinin teması 'kırmızı'ydı. Baştan aşağı kırmızı giyinen Neymar'ın doğum gününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Bu isimler arasında Türk model Elif Aksu da vardı. Adı Brezilyalı futbolcuyla aşk dedikodularına karışan Aksu, Neymar'ın yanından ayrılmadı. Çiftin el ele tutuşması dikkatlerden kaçmadı.
SAKARYA'DAN VİYANA'YA
Tüm dünya Neymar ile yakınlaşan Türk modeli araştırdı. Aksu, Sakarya'dan Viyana'ya göç eden Türk ailenin kızıydı. Avusturya vatandaşı olan Aksu'nun yıldızı 2013'de parladı. İngiliz müzik grubu The Wanted'ın klibinde oynadıktan sonra modelliğe başladı. Şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Aksu, 2017 yılında İbiza'da Suudi asıllı sevgilisinin 500 bin Euro'luk Ferrari'si ile kaza yaptı. Ardındansevgilisinin jetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Filmleri aratmayan olay, dünya medyasında manşetlere çıktı.
NEYMAR'I PEŞİNDEN KOŞTURAN TÜRK KIZI
Dünyanın konuştuğu Türk model Elif Aksu, Neymar ile bir reklamda boy göstermişti. Reklamda Neymar, Aksu'nun peşinde koşarken görüntülenmişi.
TÜRKİYE MESAJI
Neymar ile aşk yaşadığı konuşulan Elif, sık sık Sakarya'ya gidiyor. Bayramlarda kutlama mesajı paylaşıyor. Instagram'da 100 bin takipçisi bulunuyor.
SAKARYA'DAN VİYANA'YA
Tüm dünya Neymar ile yakınlaşan Türk modeli araştırdı. Aksu, Sakarya'dan Viyana'ya göç eden Türk ailenin kızıydı. Avusturya vatandaşı olan Aksu'nun yıldızı 2013'de parladı. İngiliz müzik grubu The Wanted'ın klibinde oynadıktan sonra modelliğe başladı. Şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Aksu, 2017 yılında İbiza'da Suudi asıllı sevgilisinin 500 bin Euro'luk Ferrari'si ile kaza yaptı. Ardındansevgilisinin jetiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Filmleri aratmayan olay, dünya medyasında manşetlere çıktı.
NEYMAR'I PEŞİNDEN KOŞTURAN TÜRK KIZI
Dünyanın konuştuğu Türk model Elif Aksu, Neymar ile bir reklamda boy göstermişti. Reklamda Neymar, Aksu'nun peşinde koşarken görüntülenmişi.
TÜRKİYE MESAJI
Neymar ile aşk yaşadığı konuşulan Elif, sık sık Sakarya'ya gidiyor. Bayramlarda kutlama mesajı paylaşıyor. Instagram'da 100 bin takipçisi bulunuyor.
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