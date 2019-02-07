Hazal Kaya ile yönetmen-oyuncu Ali Atay, dün akşam Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu, oyuncu Erkan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu, Songül Öden ve Demet Evgar gibi isimler de törene katıldı.
Doğan Savaş
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