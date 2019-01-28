

Kendisi gibi oyuncu Onur Saylak'la 6 yıllık evliliğini Haziran 2017'de bitirir bitirmez gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptıran Tuba Büyüküstün'den aşkına büyük destek… Ünlü oyuncu, iki yıl önce Evirgen'in Levent'te açtığı 'La Boucherie İstanbul' adlı mekana ortak olmuştu. İşletmecinin 'Chicki Boom' adlı mekanın dekorasyonuna da el atan güzel oyuncunun aşkıyla yaptığı işbirliği bununla sınırla kalmadı.