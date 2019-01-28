Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.01.2019
  • Gazete

'den aşkı 'e büyük destek!

’le işletmeci aşkı , ilginç bir işbirliğine imza attı. Büyüküstün, tezi için çeken sevgilisinin projesinde başrolü üstlenip ona destek verdi.


Kendisi gibi oyuncu Onur Saylak'la 6 yıllık evliliğini Haziran 2017'de bitirir bitirmez gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptıran Tuba Büyüküstün'den aşkına büyük destek… Ünlü oyuncu, iki yıl önce Evirgen'in Levent'te açtığı 'La Boucherie İstanbul' adlı mekana ortak olmuştu. İşletmecinin 'Chicki Boom' adlı mekanın dekorasyonuna da el atan güzel oyuncunun aşkıyla yaptığı işbirliği bununla sınırla kalmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTuba Büyüküstün'den aşkı Umut Evirgen'e büyük destek!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri