İrem Derici, saç stiliyle gülümsetti. Önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alan popçu, saçını yukarı kaldırıp Teletabiler'e benzedi. Derici, bu halini de "Halamın oğlu Dipsy" notuyla paylaşıp güldürdü.
Kendisini Teletabiler'e benzeten Derici, yine esprili yanını konuşturdu.
Kendisini Teletabiler'e benzeten Derici, yine esprili yanını konuşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.