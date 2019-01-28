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  • 28.01.2019
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tarzıyla güldürdü! Teletabilere benzedi...

Tarzıyla güldü güldürdü
İrem Derici, saç stiliyle gülümsetti. Önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahne alan popçu, saçını yukarı kaldırıp Teletabiler'e benzedi. Derici, bu halini de "Halamın oğlu Dipsy" notuyla paylaşıp güldürdü.



Kendisini Teletabiler'e benzeten Derici, yine esprili yanını konuşturdu.

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