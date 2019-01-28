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  • 28.01.2019
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Kantarmacı kardeşlerden büyük başarı!



Türkiye'yi Amerika'daki at yarışlarında temsil eden Kantarmacı kardeşler, yine büyük bir başarıya imza attı... İlkay ve Mertkan Kandarmacı, geçtiğimiz 14 Kasım'da Amerika New York Aqueduct Hipodromu'ndaki yarışlara katılmıştı. Safkan Malibu Strings ile birinciliği kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ikili 'No Distortion' isimli at ile yine New York'taki yarışa katıldı. Ve bir kez daha birinci olmayı başardı. Mertkan Kantarmacı, yarıştan sonra Instagram'da şöyle yazdı: "Nazara inandığımdan paylaşım yapmıyorum ama lütfen maşallah deyin..."

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