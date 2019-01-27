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  • 27.01.2019
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'ın oğlu taksiye talim etti!

Önceki akşam ’deki bir mekanda dostlarıyla eğlenen ’ın oğlu , çıkışta yaya kaldı. Arkadaşları Ural’ın ine doluştu. Genç adam da taksiye talim etti.



Ünlü sanatçı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, önceki gece arkadaşlarıyla Harbiye'deki Klein adlı mekanda eğlencedeydi. Genç adam, sabahın ilk ışıklarına dek dostlarıyla keyifli anlar yaşadı.

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