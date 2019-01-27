Ünlü sanatçı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, önceki gece arkadaşlarıyla Harbiye'deki Klein adlı mekanda eğlencedeydi. Genç adam, sabahın ilk ışıklarına dek dostlarıyla keyifli anlar yaşadı.
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural taksiye talim etti!
Önceki akşam Harbiye’deki bir mekanda dostlarıyla eğlenen Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural, çıkışta yaya kaldı. Arkadaşları Ural’ın lüks cipine doluştu. Genç adam da taksiye talim etti.
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, önceki gece arkadaşlarıyla Harbiye'deki Klein adlı mekanda eğlencedeydi. Genç adam, sabahın ilk ışıklarına dek dostlarıyla keyifli anlar yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.