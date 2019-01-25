Güzellik başa bela!

Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan'ın başı sosyal medyadaki sahte hesaplar yüzünden dertte. Daha önce arkadaş bulma sitesi 'tinder'da açılan sahte bir hesapta fotoğraflarının kullanılmasıyla canı sıkılan genç kız, önceki gün de yeni bir şok yaşadı.







Sosyetik genç kız, bu kez de Instagram'da fotoğraflarıyla sahte hesap açıldığını gördü. Yine 'Sanem' adlı kullanıcının kendisini taklit ettiğini öğrenen sosyetik güzel, takipçilerine "Biri bu Sanem'i durdursun" diye çağrı yaptı. Şikayet üzerine hesap kapatıldı.