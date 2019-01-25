Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan'ın başı sosyal medyadaki sahte hesaplar yüzünden dertte. Daha önce arkadaş bulma sitesi 'tinder'da açılan sahte bir hesapta fotoğraflarının kullanılmasıyla canı sıkılan genç kız, önceki gün de yeni bir şok yaşadı.
Sosyetik genç kız, bu kez de Instagram'da fotoğraflarıyla sahte hesap açıldığını gördü. Yine 'Sanem' adlı kullanıcının kendisini taklit ettiğini öğrenen sosyetik güzel, takipçilerine "Biri bu Sanem'i durdursun" diye çağrı yaptı. Şikayet üzerine hesap kapatıldı.
- Saklambaç
- 25.01.2019
- Gazete
Güzellik başa bela!
Demet Sabancı ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan'ın başı sosyal medyadaki sahte hesaplar yüzünden dertte. Daha önce arkadaş bulma sitesi 'tinder'da açılan sahte bir hesapta fotoğraflarının kullanılmasıyla canı sıkılan genç kız, önceki gün de yeni bir şok yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.