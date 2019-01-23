Ferdi baba oğlunu istiyor

Ferdi Tayfur, evlilik dışı ilişki yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den olan 10 yaşındaki F.T.'yle daha fazla görüşmek için şahsi ilişki davası açtı. Dün yapılan duruşmadan sonra basına görünmemek için arka kapıdan çıkan Tayfur, "Dava dosyamızda gizlilik ve yayın yasağı vardır. Bu nedenle konuşmam yasak" dedi. Davalı Ümyani Demir de, dava süreciyle ilgili açıklama yapmadı. Küçük F.T.'nin pedagoglar eşliğinde ifadesinin alınacağı iddia edildi.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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