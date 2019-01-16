Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, önceki gün annesi Sema Hanım'ın yaş günü için çok özel bir parti organize etti. Sosyetik işkadını, Sema Kalpakçıoğlu'nun 70. yaş günü şerefine Halas Yatı'nda bir kutlama gerçekleştirdi. Kutlamaya, yaklaşık 35 kişi katıldı.
1914 yılında Glasgow'da yapılan ve şimdilerde Koç Ailesi'ne ait olan Halas Yatı, bir süredir de özel davetlere ev sahipliği yapıyor. Mine Kalpakçıoğlu gibi özel günlerinde Boğaz'da tarihi bir gezintiye çıkmak isteyenler de günlük 17 bin 500 euro yani yaklaşık 100 bin TL olan kiralama bedelini gözden çıkarıyor.
1914 yılında Glasgow'da yapılan ve şimdilerde Koç Ailesi'ne ait olan Halas Yatı, bir süredir de özel davetlere ev sahipliği yapıyor. Mine Kalpakçıoğlu gibi özel günlerinde Boğaz'da tarihi bir gezintiye çıkmak isteyenler de günlük 17 bin 500 euro yani yaklaşık 100 bin TL olan kiralama bedelini gözden çıkarıyor.
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