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  • 16.01.2019
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'ndan tarihi kuama!

, önceki gün annesinin 70. nü günlük kirası 100 bin olan ’ndaki partiyle kutladı...

Tarihi kutlama
Cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu, önceki gün annesi Sema Hanım'ın için çok özel bir parti organize etti. Sosyetik işkadını, Sema Kalpakçıoğlu'nun 70. yaş günü şerefine Halas Yatı'nda bir kuama gerçekleştirdi. Kutlamaya, yaklaşık 35 kişi katıldı.



1914 yılında Glasgow'da yapılan ve şimdilerde Koç Ailesi'ne ait olan , bir süredir de özel davetlere ev sahipliği yapıyor. gibi özel günlerinde Boğaz'da tarihi bir gezintiye çıkmak isteyenler de günlük 17 bin 500 euro yani yaklaşık 100 bin TL olan kiralama bedelini gözden çıkarıyor.

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