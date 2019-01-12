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'dan çıkışı: "Gözlerim ’i aradı"

‘Müslüm’ün yapımcısı , önceki akşam bir törende ’in ‘En Sinema Oyuncusu’ ödülü almasını şöyle eleştirdi: ‘Ödül anons edilince gözlerim ’i aradı. Burak’ın 2018’de filmi bile yok!’



Bu yıl 17.'si gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne yapımcı Mustafa Uslu'nun çıkışı damgasını vurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla 32 kategoride verilen ödüllerde; Burak Özçivit, 'Yılın En İyi Sinema Erkek Oyuncusu' seçildi. Özçivit'in ardından sahneye ise 'Yılın En İyi Sinema Filmi' seçilen 'Müslüm'ün yapımcısı Uslu çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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