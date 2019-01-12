Bu yıl 17.'si gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne yapımcı Mustafa Uslu'nun çıkışı damgasını vurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla 32 kategoride verilen ödüllerde; Burak Özçivit, 'Yılın En İyi Sinema Erkek Oyuncusu' seçildi. Özçivit'in ardından sahneye ise 'Yılın En İyi Sinema Filmi' seçilen 'Müslüm'ün yapımcısı Uslu çıktı.
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