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  • 12.01.2019
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'Pubg' rekabetine girdi!

‘Oyun’cu Merve
Play Station'daki futbol oyunu PES'te rakip tanımayan Merve Boluğur, başka bir oyunun daha tutkunu olup çıktı. Boluğur, önceki akşam meslektaşı Yağmur Tanrısevin ile Zorlu 'de buluştu. , Tanrısevsin ile birlikte bir diğer gözde oyun 'Pubg' rekabetine girdi.

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