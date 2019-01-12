Play Station'daki futbol oyunu PES'te rakip tanımayan Merve Boluğur, başka bir oyunun daha tutkunu olup çıktı. Boluğur, önceki akşam meslektaşı Yağmur Tanrısevin ile Zorlu AVM'de buluştu. Merve Boluğur, Tanrısevsin ile birlikte bir diğer gözde oyun 'Pubg' rekabetine girdi.
- Saklambaç
- 12.01.2019
- Gazete
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