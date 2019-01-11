Edis’li açılış

Halkbank sponsorluğu ile gerçekleşecek olan 'Halkın Yıldızları' etkinliklerinin açılışını başarılı popçu Edis yapacak. Etkinliğin startı 18 Ocak'ta verilecek.
Edis, Poll Production organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte binlerce hayranını şarkılarıyla coşturacak.
Edis, Poll Production organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte binlerce hayranını şarkılarıyla coşturacak.
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