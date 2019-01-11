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  • 11.01.2019
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’li açılış

Edis’li açılış
sponsorluğu ile gerçekleşecek olan 'Halkın Yıldızları' etkinliklerinin açılışını başarılı popçu yapacak. Etkinliğin startı 18 Ocak'ta verilecek.
Edis, Poll Production organizasyonuyla 'nde gerçekleşecek olan etkinlikte binlerce hayranını şarkılarıyla coşturacak.

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