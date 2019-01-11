Cemiyet hayatının en gezgin isimlerinden Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde gittiği Finlandiya'da adrenaline doyuyor. Muhteşem doğa olayı 'Kuzey Işıkları'nı görmek için Lapland bölgesine giden Sabancı, önceki gün de tarihi Sampo adlı buz kırma gemisiyle Bothnia Körfezi'ne açılıp buz tutan sularda heyecan dolu bir deneyim yaşadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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