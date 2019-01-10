Derya Şensoy, kendi gibi oyuncu sevgilisi Sarp Levendoğlu'nun sörf aşkı yüzünden soğukla mücadele ediyor. İkili, önceki gün yine Datça'daydı
Yakışıklı oyuncu, önceki gün buz gibi denizde sörf yaparken Derya Şensoy da onu kıyıdan izledi. Şensoy, oldukça sert esen rüzgardan korunmak için de şalıyla montuna sıkı sıkı sarıldı.
Yakışıklı oyuncu, önceki gün buz gibi denizde sörf yaparken Derya Şensoy da onu kıyıdan izledi. Şensoy, oldukça sert esen rüzgardan korunmak için de şalıyla montuna sıkı sıkı sarıldı.
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