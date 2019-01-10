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  • 10.01.2019
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Sörf aşkı

, aşkı ’nun sörf tutkusu uğruna ’nın rüzgarına meydan okuyor.

Sörf aşkı
, kendi gibi oyuncu sevgilisi 'nun sörf aşkı yüzünden soğukla mücadele ediyor. İkili, önceki gün yine 'daydı




Yakışıklı oyuncu, önceki gün buz gibi denizde sörf yaparken Derya Şensoy da onu kıyıdan izledi. Şensoy, oldukça sert esen rüzgardan korunmak için de şalıyla montuna sıkı sıkı sarıldı.

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