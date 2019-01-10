Sağlıklı Türkiye

dünyanın en sağlıklı şehirlerini araştırdı. 100 şehirlik listeyi İngiliz gazetesi, yayınladı. Listenin ilk sırasında son zamanlarda sarı yeleklilerin istilasına uğrayanvardı.de dört şehir sıralamada yer aldı. Nüfusuaşanisesıradaydı.Yetkililer, şehirlerdeki sağlıklı gıda tüketiminden, yeşil alanlara kadar birçok konuyu incelediklerini vurguladı...