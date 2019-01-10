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  • 10.01.2019
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Sağlıklı

Dünyanın en sağlıklı 100 şehri açıklandı. İlk sırada vardı. Listede ’den de dört şehir yer aldı...

Sağlıklı Türkiye
Uzmanlar, dünyanın en sağlıklı şehirlerini araştırdı. 100 şehirlik listeyi İngiliz gazetesi Daily Mail, yayınladı. Listenin ilk sırasında son zamanlarda sarı yeleklilerin istilasına uğrayan Paris vardı.



Ülkemizden de dört şehir sıralamada yer aldı. Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul 21. Antalya 26. Edirne 59. Artvin ise 98. sıradaydı.



Yetkililer, şehirlerdeki sağlıklı gıda tüketiminden, yeşil alanlara kadar birçok konuyu incelediklerini vurguladı...



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