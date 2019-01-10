Sağlıklı Türkiye

Uzmanlar, dünyanın en sağlıklı şehirlerini araştırdı. 100 şehirlik listeyi İngiliz gazetesi Daily Mail, yayınladı. Listenin ilk sırasında son zamanlarda sarı yeleklilerin istilasına uğrayan Paris vardı.
Ülkemizden de dört şehir sıralamada yer aldı. Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul 21. Antalya 26. Edirne 59. Artvin ise 98. sıradaydı.
Yetkililer, şehirlerdeki sağlıklı gıda tüketiminden, yeşil alanlara kadar birçok konuyu incelediklerini vurguladı...
Ülkemizden de dört şehir sıralamada yer aldı. Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul 21. Antalya 26. Edirne 59. Artvin ise 98. sıradaydı.
Yetkililer, şehirlerdeki sağlıklı gıda tüketiminden, yeşil alanlara kadar birçok konuyu incelediklerini vurguladı...
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