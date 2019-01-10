Önceki gün Nişantaşı City's'de alışverişe çıkan Merve Boluğur, şaşırttı. Her zaman bakımlı ve güzel halleriyle objektife yansıyan oyuncu, bu kez kural bozdu. Sıfır makyajlı haliyle AVM'de gezinen 31 yaşındaki güzel oyuncunun yüzündeki sivilceler, gözden kaçmadı.
- Saklambaç
- 10.01.2019
- Gazete
Merve Boluğur'un yüzünü sivilce bastı!
Önceki gün Nişantaşı City's'de alışverişe çıkan Merve Boluğur, şaşırttı. Her zaman bakımlı ve güzel halleriyle objektife yansıyan oyuncu, bu kez kural bozdu. Sıfır makyajlı haliyle AVM'de gezinen 31 yaşındaki güzel oyuncunun yüzündeki sivilceler, gözden kaçmadı.
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