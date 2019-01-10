gibi yapımcılarilearasında yaşanan 'krizi, çözüldü. Milli kültürünuluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikteolansinema sektörünün uluslararası alandarekabet gücünün artırılması ve Türkiye'ninfilm üretim merkezlerinden biri halinegelmesi amacı taşıyan teklif,kabul edildi. "Sinemasektöründe yapımcılar ile salon işletmecileriarasındaki promosyon krizine çare olacağı"belirtilen 8. madde, komisyondan aynengeçince ünlü komedyenlerin de yüzü güldü.Komisyondan çıkanoldu.