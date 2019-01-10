Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi yapımcılar ile Mars Entertainment Group arasında yaşanan 'patlamış mısır yanında sinema bileti' krizi, çözüldü. Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. "Sinema sektöründe yapımcılar ile salon işletmecileri arasındaki promosyon krizine çare olacağı" belirtilen 8. madde, komisyondan aynen geçince ünlü komedyenlerin de yüzü güldü. Komisyondan çıkan karar, yapımcıların lehine oldu.
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