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  • 10.01.2019
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Sinema sektöründeki krize 'dan haklı çıkış!

Sinema sektöründe yapımcılarla dağıtımcıları karşı karşıya getiren krize ’dan haklı çıkış… Uslu, ‘Asıl, ın 40 katı fiyata satılmasını tartışmalıyız’ diyerek tarafların pay peşinde olduğunu ima etti.



Sinema sektöründeki krize ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan tepki geldi. Bilet yanında zorla satılan patlamış mısırla maliyeti artıran dağıtımcıların, geliri kendileriyle adil paylaşmadıklarını savunan Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi yapımcılar, resti çekmişti. Yapımcılar, krize filmlerinin vizyon tarihini erteleyerek tepki vermişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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