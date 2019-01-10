Sinema sektöründeki krize ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan tepki geldi. Bilet yanında zorla satılan patlamış mısırla maliyeti artıran dağıtımcıların, geliri kendileriyle adil paylaşmadıklarını savunan Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi yapımcılar, resti çekmişti. Yapımcılar, krize filmlerinin vizyon tarihini erteleyerek tepki vermişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.