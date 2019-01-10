



Kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'e donör olacağını açıklayan Hande Erçel'den alkışlık hareket… 24 yaşındaki oyuncu, "Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri; akraba dışı vericilerin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olması" diyerek bu farkındalığı artırmak için çalışacağını açıklamıştı. Bu sözleri dikkate alan Kızılay yetkilileri, Erçel'le bağlantıya geçti.