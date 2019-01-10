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  • 10.01.2019
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'den alkışlık hareket! Hande Erçel, kampanyaları için kollarını sıvadı

hastası annesine donör olacağını açıklayan 24 yaşındaki , şimdi de ’ın kampanyalarını geniş kitlelere duyurmak için kolları sıvadı.



Kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'e donör olacağını açıklayan Hande Erçel'den alkışlık hareket… 24 yaşındaki oyuncu, "Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri; akraba dışı vericilerin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olması" diyerek bu farkındalığı artırmak için çalışacağını açıklamıştı. Bu sözleri dikkate alan Kızılay yetkilileri, Erçel'le bağlantıya geçti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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