oyuncuların son yıllarda yıldızı parladı... Ünleri sınırları aştı... Bu listeye bir isim daha katıldı...'deki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından, geçtiğimiz yaz Netflix'in ilk Türk dizisi'da (Protector) başrolde yer alanile'yı takibe aldı.