Türk oyuncuların son yıllarda yıldızı parladı... Ünleri sınırları aştı... Bu listeye bir isim daha katıldı... ABD'deki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından United Talent Agency, geçtiğimiz yaz Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da (Protector) başrolde yer alan Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'yı takibe aldı. Aralarında Angelina Jolie ve Johnny Depp'i de himayesinde bulunduran ajans, iki isimle de anlaşma yaptı.
- Saklambaç
- 10.01.2019
- Gazete
Engin Öztürk, Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın anlaştığı ajansla sözleşme imzaladı
Engin Öztürk’ün de ünü sınırları aştı. Genç yıldız, Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya’nın anlaştığı ABD’deki oyunculuk ajansıyla sözleşme imzaladı.
Türk oyuncuların son yıllarda yıldızı parladı... Ünleri sınırları aştı... Bu listeye bir isim daha katıldı... ABD'deki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından United Talent Agency, geçtiğimiz yaz Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da (Protector) başrolde yer alan Çağatay Ulusoy ile Hazal Kaya'yı takibe aldı. Aralarında Angelina Jolie ve Johnny Depp'i de himayesinde bulunduran ajans, iki isimle de anlaşma yaptı.
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