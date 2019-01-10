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  • 10.01.2019
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Allen geri sayımda

Allen geri sayımda
Amerika ile ortak yapımı olan 'Strike Back' dizisinde Rus ajanı canlandıran Yasemin Kay Allen'in heyecanlı bekleyişi başladı. Geçtiğimiz aylarda dizinin Malezya'daki çekimleri tamamlanınca yurda dönen oyuncu, önceki gün de yeni dizisinin 25 Ocak'ta yayınlanacağını sosyal medyada duyurdu.




, kendisinin de yer aldığı dizinin afişini gururla paylaştı.

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