Allen geri sayımda

Amerika ile İngiltere ortak yapımı olan 'Strike Back' dizisinde Rus ajanı canlandıran Yasemin Kay Allen'in heyecanlı bekleyişi başladı. Geçtiğimiz aylarda dizinin Malezya'daki çekimleri tamamlanınca yurda dönen oyuncu, önceki gün de yeni dizisinin 25 Ocak'ta yayınlanacağını sosyal medyada duyurdu.
Yasemin Allen, kendisinin de yer aldığı dizinin afişini gururla paylaştı.
Yasemin Allen, kendisinin de yer aldığı dizinin afişini gururla paylaştı.
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