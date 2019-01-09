Eşi Alişan'la oğulları Burak'ın doğumu için gün sayan Buse Tektaş, ünlü şarkıcıyı parmaklarının arasına sığdırdığı kareyi sosyal medyada yayınladı.
Tektaş, "Parmaklarımın arasına sığabilen ama kalbime sığmayıp dolup taşan aşkım" diyerek de eşine ilan-ı aşk etti.
Tektaş, "Parmaklarımın arasına sığabilen ama kalbime sığmayıp dolup taşan aşkım" diyerek de eşine ilan-ı aşk etti.
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