CGV Mars Entertainment Group CEO'sukonuştu:Sistemlerin tam oturmadığı pazarlarda bu tartışmalar yaşanır. Bu tür tartışmalar, izleyici sayısındaki ve bilet fiyatlarındaki durgunluk nedeniyle hareketlilik kazanır.Aksine bu tür tartışmaların bizi müşterilerin lehine sonuçlanacak çözüm ve karşılıklı anlaşmaya götüreceğine inanıyoruz. Tüketici yararına yapılan kampanya uygulamaları; sektörde yaşadığımız problemin bir nedeni değildir. Tartışmaların odağındaki hasılat paylaşımı konusunda;Son yıllarda, 200 binden fazla izleyici sayısına ulaşan yerel filmlerin yüzde 70'i komedi ve korku türlerine aitti. Dünya çapında tanınan bir film endüstrisi yaratmak için iki türde içerik üretimi yeterli olmamaktadır. Bunun için