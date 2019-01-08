CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak TAKVİM 'e konuştu:
1- Yapımcıların tepkisini ve yaşanan tartışmayı nasıl yorumluyorsunuz?
Sistemlerin tam oturmadığı pazarlarda bu tartışmalar yaşanır. Bu tür tartışmalar, izleyici sayısındaki ve bilet fiyatlarındaki durgunluk nedeniyle hareketlilik kazanır. Tartışma normaldir, sürpriz değildir. Bu tartışmayı olumsuz bir gelişme olarak görmüyoruz. Aksine bu tür tartışmaların bizi müşterilerin lehine sonuçlanacak çözüm ve karşılıklı anlaşmaya götüreceğine inanıyoruz. Tüketici yararına yapılan kampanya uygulamaları; sektörde yaşadığımız problemin bir nedeni değildir. Tartışmaların odağındaki hasılat paylaşımı konusunda; biz tarafların kazançlarını aşağıya çeken değil, aksine çok düşük bilet ücretlerini dengeleyen konumda yer alıyoruz. Son yıllarda, 200 binden fazla izleyici sayısına ulaşan yerel filmlerin yüzde 70'i komedi ve korku türlerine aitti. Dünya çapında tanınan bir film endüstrisi yaratmak için iki türde içerik üretimi yeterli olmamaktadır. Bunun için yeni nesil liderlerin belirlenmesi ve gelişimi, sinema endüstrisinin büyümesi için kesinlikle çok önemlidir.
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