Geçtiğimiz gün aşklarını ilan eden İrem Derici ile dansçısı Ataberk Özdene hakkında şok iddia! İkilinin ilişkisi ortaya çıkınca Özdene'nin eski sevgilisi Youtuber Gökçe Yıldırım, önceki gün sosyal medyada esti gürledi. Geçen yıl aşk yaşadığı Özdene'den 2018'in son aylarında ayrıldığını söyleyen Yıldırım, sevgilisine Derici'den gelen mesaj ve videoları görünce ilişkiyi bitirdiğini öne sürdü. Ünlü popçu, hakkındaki suçlamalara da kendine has üslubuyla cevap verdi.
- Saklambaç
- 08.01.2019
- Gazete
İrem Derici ve sevgilisi hakkında skandal iddia!
İrem Derici ile aşk yaşamaya başlayan Ataberk Özdene’nin eski sevgilisi Gökçe Yıldırım, ihanete uğradığını iddia etti. ‘Ben neymişim be abi!’ diyen Derici, Yıldırım’ı reklam yapmakla suçladı.
Geçtiğimiz gün aşklarını ilan eden İrem Derici ile dansçısı Ataberk Özdene hakkında şok iddia! İkilinin ilişkisi ortaya çıkınca Özdene'nin eski sevgilisi Youtuber Gökçe Yıldırım, önceki gün sosyal medyada esti gürledi. Geçen yıl aşk yaşadığı Özdene'den 2018'in son aylarında ayrıldığını söyleyen Yıldırım, sevgilisine Derici'den gelen mesaj ve videoları görünce ilişkiyi bitirdiğini öne sürdü. Ünlü popçu, hakkındaki suçlamalara da kendine has üslubuyla cevap verdi.
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