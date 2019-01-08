Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden Barış Manço, vefatının 20. yılında, özel bir sergi ile anılıyor. Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan ve Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi içerisinde açılan sergide; Manço'nun daha önce gün yüzüne çıkmamış birçok özel eşyası da yer alıyor. 20 Ocak'ta bitecek serginin açılışı Barış Manço'nun oğulları Doğukan ve Batıkan tarafından gerçekleştirildi. Manço kardeşler duygu dolu anlar yaşadı...
Barış Manço figürü önünde fotoğraf çektiren Doğukan Manço, Batıkan Manço ve Nazan Şoray, Barış Manço ile ilgili anılarını konuşarak, değerli müzisyeni yad ettiler.
Barış Manço figürü önünde fotoğraf çektiren Doğukan Manço, Batıkan Manço ve Nazan Şoray, Barış Manço ile ilgili anılarını konuşarak, değerli müzisyeni yad ettiler.
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