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  • 08.01.2019
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vefatının 20. senesinde özel bir sergi ile anılıyor

Tüm dünyanın sevgisini kazanan , vefatının 20. yılında anılıyor. Hayranları, ünlü sanatçının balmumu heykeliyle selfie çekiyor.

Unutamadık
Türk müzik tarihinin en önemli isimlerinden Barış Manço, vefatının 20. yılında, özel bir sergi ile anılıyor. Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan ve Beylikdüzü Migros Alışveriş Merkezi içerisinde açılan sergide; Manço'nun daha önce gün yüzüne çıkmamış birçok özel eşyası da yer alıyor. 20 Ocak'ta bitecek serginin açılışı 'nun oğulları Doğukan ve Batıkan tarafından gerçekleştirildi. Manço kardeşler duygu dolu anlar yaşadı...



Barış Manço figürü önünde fotoğraf çektiren , Batıkan Manço ve , Barış Manço ile ilgili anılarını konuşarak, değerli müzisyeni yad ettiler.

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