



Arzum Onan Aslantuğ ve Mehmet Aslantuğ, bir temizlik markasının yeni reklamı için 10 yıl sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçti. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen reklam filmi çekimlerinde Arzum Onan Aslantuğ, eşiyle yeniden kamera karşısına geçmenin heyecan verici olduğunu dile getirdi: "Bu reklam filmi ile ekranlara taşıdığımız tablo aslında bizim evimizin de normali. Ev işleri kesin bir şekilde paylaştırılmaz ve herkes mutlaka eline değen işi yapar. Çünkü temiz bir evde yaşamak hepimize huzur ve mutluluk veriyor."