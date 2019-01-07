Murat ve Boz ve Aslı Enver evleniyor (Kuytu Köşe)

Nisan ayında sürpriz bir şekilde ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver'in geçtiğimiz ay barıştıkları iddia edilmişti. Yılbaşını da sessiz sedasız Göcek'te geçiren Boz ile Enver'in, hayranlarının çektiği bir kareyle barıştıkları ispatlanmış oldu. Duyduğuma göre Boz ve Enver aileleri de yılbaşından iki gün önce bir araya gelerek yemek yemişler. İki ailenin de isteği bir an önce çocuklarının mürüvvetini görmekmiş. Tabii ki aile büyükleri tarafından evlilik konusu konuşulmuş ve tarih belirlenmiş. Evlilik yolunda ilerleyen Murat Boz ve Aslı Enver, şimdilerde Yeniköy, İstinye ve Sarıyer taraflarında villa bakıyormuş. İstedikleri gibi ev bulamasalar da bu bölgedeki tüm emlakçılar, ikili için seferber olmuş. Boz ve Enver, hemen hemen her gün birçok evin fotoğraflarına bakıp evleri geziyorlarmış. İnşallah ikili istedikleri gibi bir ev bulur da biz de bir an önce evliliklerini görmüş oluruz…
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