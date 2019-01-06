Uzun süredir hiçbir dizi ve film projesinde yer almayan Merve Boluğur, para kazanmak için şansını ticarette denedi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl da kendi adını taşıyan bir ruj markası yarattı. Ancak Merve Boluğur, ticarette de umduğunu bulamadı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra Etiler'deki lüks dairesinde tek başına yaşayan 31 yaşındaki güzel oyuncu, para kazanmak içinse sosyal medyaya yöneldi.
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