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  • 06.01.2019
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reklam içerikli paylaşımlarla cebini dolduruyor

Son dizisinin yayından kalkmasıyla adeta ekrana küsen , önce ticarete atıldı. Kendi adını taşıyan kozmetik markasıyla umduğu başarıyı yakalayamayan oyuncu, şimdi de rotasını ya çevirdi. Merve Boluğur, reklam dolu fotoğrafı paylaşımlarıyla cebini dolduruyor.



Uzun süredir hiçbir dizi ve film projesinde yer almayan Merve Boluğur, para kazanmak için şansını ticarette denedi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl da kendi adını taşıyan bir ruj markası yarattı. Ancak Merve Boluğur, ticarette de umduğunu bulamadı. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra Etiler'deki lüks dairesinde tek başına yaşayan 31 yaşındaki güzel oyuncu, para kazanmak içinse sosyal medyaya yöneldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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