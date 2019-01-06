dün iki üzüntülü haber birden aldı... Büyükannesinin vefatıyla sarsılan Sırp şarkıcı, bir yandan da Sırbistan'ın yüksek tirajlı gazetelerindenşoke oldu.eden Sırp gazetesi de haberi, güzel şarkıcının ağzından şöyle duyurdu: