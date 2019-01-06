Emina Jahovic, dün iki üzüntülü haber birden aldı... Büyükannesinin vefatıyla sarsılan Sırp şarkıcı, bir yandan da Sırbistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kurir'de çıkan haberle şoke oldu. Emina Jahovic'in Sadettin Saran'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sırp gazetesi de haberi, güzel şarkıcının ağzından şöyle duyurdu: "Saran, bana işkence etti ve kaçmak zorunda kaldım."
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
Emina Jahovic hakkında şok eden iddia: Sadettin Saran bana işkence etti
Sırbistan’daki Kurir gazetesi, Jahovic ile Sadettin Saran ayrılığının altında ‘şiddet’ olduğunu iddia etti. Güzel şarkıcı, kendi ağzından verilen haberi ise ‘Hiç olmadığım kadar mutluyum’ diyerek anında yalanladı.
Emina Jahovic, dün iki üzüntülü haber birden aldı... Büyükannesinin vefatıyla sarsılan Sırp şarkıcı, bir yandan da Sırbistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kurir'de çıkan haberle şoke oldu. Emina Jahovic'in Sadettin Saran'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sırp gazetesi de haberi, güzel şarkıcının ağzından şöyle duyurdu: "Saran, bana işkence etti ve kaçmak zorunda kaldım."
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