Müslüm açık artırmada

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın "9. Yılın En İyileri Ödül Töreni", 08 Ocak'ta sahiplerini bulacak. Gecede düzenlenecek açık artırmada, "Müslüm" filminin oyuncuları tarafından imzalanan afiş ile birlikte Müslüm Gürses'e ait bir kıyafet ve pırlanta bir yüzük, şehit çocukları ve engeliler yararına satılacak.