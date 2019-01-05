Şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z'nin, dünyanın en gizli tarikatı İlluminati üyesi olduğu iddia edildi. Ünlü çiftle ilgili son gelişmeler de iddiaları güçlendirdi. Çiftin, Müslüman ülkelerde de etkili olmak isteyen tarikatın talimatıyla ikizlerine Rumi ve Sir adını verdiği bildirildi.
Beyonce ve Jay Z, son olarak İlluminati'ye karşı sempatiyi arttırmak için 'Apesh.t'in klibini Paris'teki Louvre Müzesi'nde çekti.
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