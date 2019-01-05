Beyonce ve eşi Jay Z'nin, dünyanın en gizli tarikatıüyesi olduğu iddia edildi. Ünlü çiftle ilgili son gelişmeler de iddiaları güçlendirdi. Çiftin, Müslüman ülkelerde de etkili olmak isteyen tarikatın talimatıyla ikizlerine Rumi ve Sir adını verdiği bildirildi.Beyonce ve Jay Z, son olarak İlluminati'ye karşı sempatiyi arttırmak içinklibini'nde çekti.