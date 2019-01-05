Büyük bir aşkla evlenen Victoria Beckham ve David Beckham'a nazar değdi. İngiliz model, 19 yıldır evli olduğu David Beckham'a aşkını anlatan dövmeyi sildirdi. Ardından evi terk etti. Ünlü çiftin boşanacağı öğrenildi. ABD basını ise çiftin arasına ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin girdiğini belirtti. 2 yıl önce Brad Pitt'ten ayrılan Jolie'nin David Beckham ile aşk yaşadığı iddia edildi.
- Saklambaç
- 05.01.2019
- Gazete
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