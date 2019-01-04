ile dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasındaki gerilim tırmanıyor...satan dağıtımcılar yüzünden çıkan krizegibi isimler filmlerinin vizyon tarihini erteleyerek tepki gösterdi.diyen Mars Group'a komedyen, esti gürledi.Ancakdünkü yazılı açıklamasındageri vites yapmadı:İzleyicinin sinemasalonunda yeme-içme hizmetleriylefilmin tadını çıkarma hakkı vardır.Ayrıca Türkiye, yaratıcı ve yetenekliinsanlarla dolu bir ülke.Bu arada krizebakanlık da el attı.Meclise sunulangöre salonişletmecileri, izleyicisayısının artırılması içinkampanya ve toplu satışfaaliyetlerini, yapımcıve dağıtımcı arasındakisözleşmeyle düzenleyecek.Günlerdir sinema seyircisitarafından çok konuşulan vehangitarafın kazanacağını ise zamangösterecek.