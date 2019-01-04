Yapımcılar ile dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasındaki gerilim tırmanıyor... Sinema biletinin yanında zorla patlamış mısır satan dağıtımcılar yüzünden çıkan krize Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimler filmlerinin vizyon tarihini erteleyerek tepki gösterdi. 'Yeni Cem Yılmaz'lar çıkarırız' diyen Mars Group'a komedyen, esti gürledi.
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Ancak Mars Group CEO'su Dong Won Kwak, dünkü yazılı açıklamasında geri vites yapmadı: "Sinemaya gitmek basit bir içerik tüketimi değil, birçok etkeni barındıran kültürel bir deneyimdir. İzleyicinin sinema salonunda yeme-içme hizmetleriyle filmin tadını çıkarma hakkı vardır. Ayrıca Türkiye, yaratıcı ve yetenekli insanlarla dolu bir ülke. Sektörün ileri gelenlerinin temel görevi, gelecek nesil yetenekleriyle liderlerini bulmak ve geliştirmektir." Bu arada krize bakanlık da el attı. Meclise sunulan 'Sinema Kanun Teklifi'ne göre salon işletmecileri, izleyici sayısının artırılması için kampanya ve toplu satış faaliyetlerini, yapımcı ve dağıtımcı arasındaki sözleşmeyle düzenleyecek. Günlerdir sinema seyircisi tarafından çok konuşulan ve seyircinin merakla sonucunu beklediği tartışmada, hangi tarafın kazanacağını ise zaman gösterecek.
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