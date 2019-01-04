Sevilen popçu Bengü, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Yeni şarkısının klibi için kolları sıvayan popçu, yardıma muhtaç çocukları da unutmadı.
Ünlü şarkıcı, maddi yetersizlikten dolayı okula gidemeyen çocuklar yararına TOÇEV'e bağışta bulunacak hayranları arasından iki kişiyi klip çekimine davet edeceğini açıkladı. Bengü, bu hareketiyle büyük alkış aldı.
Ünlü şarkıcı, maddi yetersizlikten dolayı okula gidemeyen çocuklar yararına TOÇEV'e bağışta bulunacak hayranları arasından iki kişiyi klip çekimine davet edeceğini açıkladı. Bengü, bu hareketiyle büyük alkış aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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