oyuncuailesi için yaptığıjestle bir kez daha takdirkazandı. Netflix'in ilk Türk dizisirolalan Ulusoy'un ilk sezonu 10 bölümolan dizideiddia edilmişti. Bugüne kadaryer aldığı birçok diziyle de cebinidolduran 28 yaşındaki oyuncu,başarısında büyük pay sahibi olanailesini de unutmadı. Ünlü oyuncu,içinaldı.olan vegeçiren oyuncu,ailesinin de yılın yorgunluğunuburada atması için geçtiğimiz aykolları sıvadı. Konuşulanlara göreyakışıklı oyuncu, beğendiğitapusunuda annesinin üzerine yaptı. Jestiyleailesini mutlu eden Ulusoy'un vefasıbununla sınırlı kalmadı. Yakışıklıoyuncu, yeni yılı lüks mekanlardakiçılgınca partiler yerine ailesi veakrabalarıyla kutladı.eden Ulusoy,kuzenleriyle de bol bol hasret giderdi.