Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ailesi için yaptığı jestle bir kez daha takdir kazandı. Netflix'in ilk Türk dizisi 'The Protector: Muhafız'da rol alan Ulusoy'un ilk sezonu 10 bölüm olan dizide bölüm başı 30 bin lira aldığı iddia edilmişti. Bugüne kadar yer aldığı birçok diziyle de cebini dolduran 28 yaşındaki oyuncu, başarısında büyük pay sahibi olan ailesini de unutmadı. Ünlü oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy için Marmaris'te ev satın aldı.
ÇILGIN PARTİ YOK
Ege aşığı olan ve her yazı Marmaris'te geçiren oyuncu, ailesinin de yılın yorgunluğunu burada atması için geçtiğimiz ay kolları sıvadı. Konuşulanlara göre yakışıklı oyuncu, beğendiği bahçeli 4 oda bir salon villayı yaklaşık 500 bin liraya satın alıp tapusunu da annesinin üzerine yaptı. Jestiyle ailesini mutlu eden Ulusoy'un vefası bununla sınırlı kalmadı. Yakışıklı oyuncu, yeni yılı lüks mekanlardaki çılgınca partiler yerine ailesi ve akrabalarıyla kutladı. Yılbaşında teyzesini ziyaret eden Ulusoy, kuzenleriyle de bol bol hasret giderdi.
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