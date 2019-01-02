Ceyda Düvenci, sevimli oğlu Okan Ali ile yılbaşına özel bu kareyi paylaştı. Düvenci, bu fotoğrafa da kızı Melisa ile eşi Bülent Şakrak'ın yolunu gözlediğini not düştü.
- Saklambaç
- 02.01.2019
- Gazete
Ceyda Düvenci, Pınar Altuğ, Larissa Gacemer ve Doğa Rutkay yılbaşını evde geçirdi
Ceyda Düvenci, sevimli oğlu Okan Ali ile yılbaşına özel bu kareyi paylaştı. Düvenci, bu fotoğrafa da kızı Melisa ile eşi Bülent Şakrak'ın yolunu gözlediğini not düştü.
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