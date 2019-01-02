Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı güldürmek isterken görgüsüzlük yaptı. Ünlü komedyen, ilk olarak sevgilisi Defne Samyeli'nin kendisine hediye aldığı 'para tutacağı'nı Instagram'da paylaştı.
HEDİYENİN BÖYLESİ!
Ardından evinde oynadığı tavlanın fotoğrafını yayınlayan Cem Yılmaz, para tutacağını tavlanın ortasına koydu. Aşkının hediyesiyle bir deste doları tutturan ünlü komedyenin bu paylaşımına "Kara mizah yapayım derken para mizah yapmışsın" şeklinde eleştiri dolu yorumlar yağdı.
HEDİYENİN BÖYLESİ!
Ardından evinde oynadığı tavlanın fotoğrafını yayınlayan Cem Yılmaz, para tutacağını tavlanın ortasına koydu. Aşkının hediyesiyle bir deste doları tutturan ünlü komedyenin bu paylaşımına "Kara mizah yapayım derken para mizah yapmışsın" şeklinde eleştiri dolu yorumlar yağdı.
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