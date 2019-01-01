Yılmaz Erdoğan ile Mars Grup arasındaki savaş Cem Yılmaz'a da sıçradı. Erdoğan gibi son projesinin vizyon tarihini erteleyen ünlü şovmene, Mars Grup'un yetkilisinden "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar" tepkisi geldi. Bu sözler üzerine küplere binen Cem Yılmaz'dan da "Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Terbiyesiz" çıkışı geldi.
Şovmenin isyanına birçok oyuncu ile yönetmen de destek verdi. Sektörün ünlü isimleri, biletin yanında zorla satılan mısır için "Sinema salonları piknik yeri değil" yorumu yaptı. Dağıtımcı firmanın yaptığı promosyonlar yüzünden bilet satışlarından elde edilen gelirin azalmasına isyan edenler arasında Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Gani Müjde, Birol Güven ve Gonca Vuslateri gibi birçok yıldız var.
Şahan Gökbakar: Sinemaya mısır ve içecek icin değil sevdiğiniz filmleri izlemeye gidilir.
Yılmaz Erdoğan: Cem'e katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum.
Birol Güven: Cem Yılmaz parmak izi gibidir. 2019 yılında sinema bileti + mısır + kola + küstahlık bedava.
Gonca Vuslateri: Cem Yılmaz'ın Türk Sineması'na katkısını küçümseyecek cümlelere rastlamak içler acısı, sinir bozucu, ayıptır.
Gani Müjde: 20 liralık sinema biletini mısırla birlikte 30 liraya satıp sonra da bunun yarısını değil sadece 5 lirasını yapımcılara veren mısırların prensesi hanımefendi yeni Cem Yılmaz'lar çıkartacakmış!
Ata Demirer: Sevim koş, mısır işine giriyoruz.
Kaan Yıldırım: Cem Yılmaz, vizyondur.
Şovmenin isyanına birçok oyuncu ile yönetmen de destek verdi. Sektörün ünlü isimleri, biletin yanında zorla satılan mısır için "Sinema salonları piknik yeri değil" yorumu yaptı. Dağıtımcı firmanın yaptığı promosyonlar yüzünden bilet satışlarından elde edilen gelirin azalmasına isyan edenler arasında Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Gani Müjde, Birol Güven ve Gonca Vuslateri gibi birçok yıldız var.
Şahan Gökbakar: Sinemaya mısır ve içecek icin değil sevdiğiniz filmleri izlemeye gidilir.
Yılmaz Erdoğan: Cem'e katılıyor; bu ayarsız, şuursuz yaklaşımı kınıyorum.
Birol Güven: Cem Yılmaz parmak izi gibidir. 2019 yılında sinema bileti + mısır + kola + küstahlık bedava.
Gonca Vuslateri: Cem Yılmaz'ın Türk Sineması'na katkısını küçümseyecek cümlelere rastlamak içler acısı, sinir bozucu, ayıptır.
Gani Müjde: 20 liralık sinema biletini mısırla birlikte 30 liraya satıp sonra da bunun yarısını değil sadece 5 lirasını yapımcılara veren mısırların prensesi hanımefendi yeni Cem Yılmaz'lar çıkartacakmış!
Ata Demirer: Sevim koş, mısır işine giriyoruz.
Kaan Yıldırım: Cem Yılmaz, vizyondur.
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