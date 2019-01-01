İki yaşındaki oğlunun üzerine titreyen Gülşen, geçtiğimiz gün Azur için alışverişe çıktı. "Çocuğumu babasından başka kimseye emanet edemem" diyen ve oğlunu her yere götüren ünlü şarkıcı, sebze ve meyve seçiminde de hayli titizdi.
Oğlu için organik bir pazara giden Gülşen; kivi, mandalina, elma, domates ve portakalı elleriyle seçti. Ünlü popçunun, süt ve süt ürünlerini de memleketi Ordu'dan özel olarak getirttiği biliniyor.
Oğlu için organik bir pazara giden Gülşen; kivi, mandalina, elma, domates ve portakalı elleriyle seçti. Ünlü popçunun, süt ve süt ürünlerini de memleketi Ordu'dan özel olarak getirttiği biliniyor.
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