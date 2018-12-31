Yılmaz Erdoğan'ın sinema bileti yanında mısırı zorla satan dağıtımcılara açtığı savaş kızıştı. Mars Group, tartışmaya dahil olan Cem Yılmaz'ı "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem'lerle film çekeriz" diye topa tuttu.
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Yılmaz Erdoğan'ın sinema bileti yanında mısırı zorla satan dağıtımcılara açtığı savaş kızıştı. Mars Group, tartışmaya dahil olan Cem Yılmaz'ı "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem'lerle film çekeriz" diye topa tuttu.
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