Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.12.2018
  • Gazete

'dan sert yanıt: Yeni Cem Yılmaz çıkarmak yerine bileti 15 lira yapın !

Bilet yanında zorla satan dağıtımcılar yüzünden sinema sektörü darmaduman! ‘Yeni ’lar çıkarırız’ diyen ’a şovmenden sert yanıt gecikmedi.



Yılmaz Erdoğan'ın sinema bileti yanında mısırı zorla satan dağıtımcılara açtığı savaş kızıştı. Mars Group, tartışmaya dahil olan Cem Yılmaz'ı "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem'lerle film çekeriz" diye topa tuttu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriCem Yılmaz'dan sert yanıt: Yeni Cem Yılmaz çıkarmak yerine bileti 15 lira yapın !
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar