Oyuncu Bensu Soral, önceki gün eşi Hakan Baş'ın internet sitesinde satılan montuyla sosyal medyada hava attı.
Soral, flaşlı çekimde beyaza dönen pembe montuyla Instagram'ı renklendirdi.
Oyuncu Bensu Soral, önceki gün eşi Hakan Baş'ın internet sitesinde satılan montuyla sosyal medyada hava attı.
Soral, flaşlı çekimde beyaza dönen pembe montuyla Instagram'ı renklendirdi.
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