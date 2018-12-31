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  • 31.12.2018
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montuyla hava attı

Bensu renk verdi

Oyuncu Bensu Soral, önceki gün eşi Hakan Baş'ın internet sitesinde satılan montuyla sosyal medyada hava attı.



Soral, flaşlı çekimde beyaza dönen pembe montuyla Instagram'ı renklendirdi.


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