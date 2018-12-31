



Hacı Sabancı, geçtiğimiz yıl ünlü top model Özge Ulusoy ile olan dört yıllık birlikteliğini noktaladı. Ayrılığın perde arkasında ise Hacı'nın annesi Arzu Sabancı ile Ulusoy'un anlaşmazlıkları vardı. İddialara göre ünlü model, yakın bir arkadaşına attığı mesajlarda; Arzu Sabancı hakkında çirkin sözler kullandı. Bunu öğrenen Hacı Sabancı ise aşkını sonlandırdı. Ayrılıktan sonra da Nazlı Kayı ile yeni bir aşka yelken açtı.