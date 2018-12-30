

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, yine çapkınlık yaparken fotoğraflandı. 25 yaşındaki Alman file bekçisi, bir süre önce 41 yaşındaki stil danışmanı Ece Sükan'a hayran kaldı. Sükan'a stil danışmanlığı teklifi yaptı. Hatta güzel modacının tenis hocasından raket dersi bile aldı. Ancak Ece Sükan'dan olumlu yanıt alamayınca Metin Hara ile ayrıldığı konuşulan Adriana Lima'nın peşine takıldı. Seksi modelle Instagram'da takipleşmeye başladı.