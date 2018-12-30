Yılbaşı tatilini fırsat bilip İstanbul'dan uzaklaşan isimlerden biri de Atiye oldu. Sevilen popçu, geçtiğimiz gün Hindistan'a gitti. Ganj Nehri'nde sandalla gezintiye çıkan şarkıcı, Hindistan sokaklarını da dolaşarak bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.







Ünlü şarkıcı, yılın yorgunluğunu da meditasyon ve yoga yaparak attı. Türkiye'den 9 bin kilometre uzaklıkta yoga yaparak ruhunu arındıran popçu, eğitmeniyle de böyle hatıra pozu verdi. Şarkıcı, takipçilerine de mutlu ve sağlıklı bir yıl diledi.