Hürriyet köşe yazarı Ayşe Arman, geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla Gençoğlu ile röportaj yaptı. Sıla'nın yanında olduğunu vurguladı. Arman, daha sonra Kural'a röportaj teklifi yaptı. Ancak ünlü oyuncu para karşılığında ünlülerle röportaj yaptığı iddia edilen Arman'ın teklifini onaylamadı. Arman'a cevap veren Kural, şu açıklamayı yaptı:
Üç gün sürecek röportajınızın ilk bölümün giriş cümlesinde açık bir şekilde tarafınızı beyan etmişsiniz... Akabinde adını 'kadın kadına dertleşme' olarak koyduğunuz bu röportajın ardından benimle de konuşmak istemişsiniz. Röportajlarınıza saygı duymakla birlikte, talebinizi bu konuya özgü ve bahsettiğim nedenlerden içten bulmuyorum...
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