köşe yazarı, geçtiğimiz günlerde'dan şiddet gördüğünü iddiaedenile röportaj yaptı.Sıla'nın yanında olduğunu vurguladı.Arman, daha sonra Kural'a röportajteklifi yaptı. Ancak ünlü oyuncupara karşılığında ünlülerle röportajyaptığı iddia edilen Arman'ın teklifinionaylamadı. Arman'a cevap verenKural, şu açıklamayı yaptı:Üç günsürecek röportajınızın ilk bölümün girişcümlesinde açık bir şekilde tarafınızıbeyan etmişsiniz...Akabinde adını '' olarakkoyduğunuz bu röportajınardından benimle dekonuşmak istemişsiniz.