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  • 29.12.2018
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Komedyenler dağıtımcılara savaş açtı!

’ın sinema bileti yanında ı zorla satarak gelirini düşüren dağıtımcılara açtığı savaş, kızıştı. Erdoğan gibi da yeni projesinin vizyon tarihini erteledi. da ‘Sektörde sorunlar var’ çıkışı yaparak dağıtımcının mısır oyununu patlattı!

Komedyenler patladı!
Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi öncesinde Mars Group ile yaşadığı gerilim, diğer komedyenlere de sıçradı. Cem Yılmaz, şöyle dedi: "Kara Komik Filmler'in en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur." Ünlü komedyenin filminin vizyon tarihinin de ertelendiği açıklandı. ise 'Recep İvedik 6' filmiyle ilgili kesin bir vizyon tarihinin bulunmadığını söyledi. "Birtakım sektörel sorunların varlığı açıktır" diyen Şahan'ın ardından diğer ünlü yapımcı Murat Şeker de şu çıkışı yaptı:

'KAZAN SONUNDA TAŞTI'
"Yıllardır fokurdayan kazan taştı. Yapımcılar, sinemada tekelleşen Mars'a karşı sesini yükseltti. Bilet fiyatları artıyor ama bizlerin kazancı yıllardır artmıyor. Çünkü biletlerde promosyon adı altında bilet parası mısır parasına dönüşüyor. Çok yazık." 'la başlayan kavganın nedeni ise Mars'ın biletin yanında zorla mısır satıp yapımcının karından düşmesi, bilet fiyatlarında yapması ve film arasındaki uzun süreli reklamlardan yapımcıların para kazanamaması.



Yılmaz Erdoğan'ın ardından 'ın da yeni filminin vizyon tarihi, sorun çözülene dek ileri bir tarihe ertelendi.



Her filmiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar'ın son projesi ' 6'nın da sevenleriyle buluşma tarihi, belirsiz.



Şeker, "Yapımcılar birlik oldu. Kazanan Türk sineması olacak" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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