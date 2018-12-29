Komedyenler dağıtımcılara savaş açtı!

Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filmi öncesinde Mars Group ile yaşadığı gerilim, diğer komedyenlere de sıçradı. Cem Yılmaz, şöyle dedi: "Kara Komik Filmler'in en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Mısıra değil filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur." Ünlü komedyenin filminin vizyon tarihinin de ertelendiği açıklandı. Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6' filmiyle ilgili kesin bir vizyon tarihinin bulunmadığını söyledi. "Birtakım sektörel sorunların varlığı açıktır" diyen Şahan'ın ardından diğer ünlü yapımcı Murat Şeker de şu çıkışı yaptı:
'KAZAN SONUNDA TAŞTI'
"Yıllardır fokurdayan kazan taştı. Yapımcılar, sinemada tekelleşen Mars'a karşı sesini yükseltti. Bilet fiyatları artıyor ama bizlerin kazancı yıllardır artmıyor. Çünkü biletlerde promosyon adı altında bilet parası mısır parasına dönüşüyor. Çok yazık." Yılmaz Erdoğan'la başlayan kavganın nedeni ise Mars'ın biletin yanında zorla mısır satıp yapımcının karından düşmesi, bilet fiyatlarında promosyon yapması ve film arasındaki uzun süreli reklamlardan yapımcıların para kazanamaması.
Yılmaz Erdoğan'ın ardından Cem Yılmaz'ın da yeni filminin vizyon tarihi, sorun çözülene dek ileri bir tarihe ertelendi.
Her filmiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar'ın son projesi 'Recep İvedik 6'nın da sevenleriyle buluşma tarihi, belirsiz.
Şeker, "Yapımcılar birlik oldu. Kazanan Türk sineması olacak" dedi.
'KAZAN SONUNDA TAŞTI'
"Yıllardır fokurdayan kazan taştı. Yapımcılar, sinemada tekelleşen Mars'a karşı sesini yükseltti. Bilet fiyatları artıyor ama bizlerin kazancı yıllardır artmıyor. Çünkü biletlerde promosyon adı altında bilet parası mısır parasına dönüşüyor. Çok yazık." Yılmaz Erdoğan'la başlayan kavganın nedeni ise Mars'ın biletin yanında zorla mısır satıp yapımcının karından düşmesi, bilet fiyatlarında promosyon yapması ve film arasındaki uzun süreli reklamlardan yapımcıların para kazanamaması.
Yılmaz Erdoğan'ın ardından Cem Yılmaz'ın da yeni filminin vizyon tarihi, sorun çözülene dek ileri bir tarihe ertelendi.
Her filmiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar'ın son projesi 'Recep İvedik 6'nın da sevenleriyle buluşma tarihi, belirsiz.
Şeker, "Yapımcılar birlik oldu. Kazanan Türk sineması olacak" dedi.
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