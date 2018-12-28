Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.12.2018
  • Gazete

Güzel işbirliği

Güzel işbirliği
İş hayatındaki başarısını müzik dünyasına da taşıyan Faruk Sabancı, Rus şarkıcı Maruv ile güçlerini birleştirdi. Ünlü DJ ile , 'For You' şarkısıyla çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı. Şarkı, dünya çapındaki müzik listelerini de salladı.




ile Rus şarkıcı Maruv'un parçası, şimdiden listeleri salladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriGüzel işbirliği
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri