Güzel işbirliği

İş hayatındaki başarısını müzik dünyasına da taşıyan Faruk Sabancı, Rus şarkıcı Maruv ile güçlerini birleştirdi. Ünlü DJ ile Maruv, 'For You' şarkısıyla çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı. Şarkı, dünya çapındaki müzik listelerini de salladı.
Faruk Sabancı ile Rus şarkıcı Maruv'un parçası, şimdiden listeleri salladı.
Faruk Sabancı ile Rus şarkıcı Maruv'un parçası, şimdiden listeleri salladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.