Angelina Jolie ile Brad Pitt boşandı. Ama eski çift, çocukları yüzünden kapıştı. Çocukların Brad Pitt'ten uzak durdukları açıklandı. Buna en büyük etken olarak da Angelina Jolie'nin yasaklarıydı. İddialara göre Jolie, özellikle de evlatlık çocukları Zahara, Maddox ve Pax Thien'i Brad Pitt'e karşı "zehirliyor"du. Angelina Jolie, çocuklarının Brat Pitt'ten soğuması ve uzak durması için onlara ünlü aktörü kötülüyordu. Jolie'nin özellikle de evlatlık çocukları üzerinde bu konuda başarılı olduğu ve 17 yaşındaki Maddox, 15 yaşındaki Pax Thien ve 13 yaşındaki Zahara'nın Pitt'i görmek bile istemedikleri belirtiliyor.
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